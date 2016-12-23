23.12.2016 | 12:50

В Пензе выясняют обстоятельства и причину аварии, случившейся вечером в четверг, 22 декабря, на улице Окружной.

По предварительным данным, инцидент произошел в 18:42. У спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» столкнулись ВАЗ-2109 и Kia Rio. В результате пострадали мужчины в возрасте 30 и 65 лет.

«К ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось три человека, выезжала одна единица техники», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

Специалисты стабилизировали транспортные средства и предотвратили возгорание путем отключения аккумуляторов.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.