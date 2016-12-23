23.12.2016 | 11:55

В ночь на пятницу, 23 декабря, в Тамале случилось ЧП местного масштаба. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, в 0:30 хулиганы сломали новогоднюю елку. А днем ранее здесь же злоумышленники повредили силуэты оленей, установленные на уличной сцене.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельств случившегося. Но испортить праздничное настроение тамалинцам этим правонарушителям не удастся.

Администрация рабочего поселка принимает меры, чтобы в короткие сроки восстановить порушенное и совместно с правоохранительными органами привлечь виновных в этом безобразии к ответственности», - сообщает газета Тамалинского района «Организатор».