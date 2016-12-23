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Происшествия | На центральной площади Тамалы хулиганы сломали новогоднюю елку

23.12.2016|11:55
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В ночь на пятницу, 23 декабря, в Тамале случилось ЧП местного масштаба. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, в 0:30 хулиганы сломали новогоднюю елку. А днем ранее здесь же злоумышленники повредили силуэты оленей, установленные на уличной сцене.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельств случившегося. Но испортить праздничное настроение тамалинцам этим правонарушителям не удастся.

Администрация рабочего поселка принимает меры, чтобы в короткие сроки восстановить порушенное и совместно с правоохранительными органами привлечь виновных в этом безобразии к ответственности», - сообщает газета Тамалинского района «Организатор».

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|23.12.2016 12:22|

Хорошее воспитание в действии.

Гость|23.12.2016 12:25|

тамала- от мордовского тума ляй (дубовый овраг)

что же хотите от такого названия

Гость|23.12.2016 12:27|

penzainform.ru писал(a):

ночь на пятницу, 23 декабря,
А, где фото?

Гость|23.12.2016 12:29|

Гость писал(a):

тамала- от мордовского тума ляй (дубовый овраг)

что же хотите от такого названия

При чём тут мордва? Исконно руское селение.

Гость|23.12.2016 12:32|

Тамала - город высокой культуры !

Гость|23.12.2016 12:43|

Простой народ глуп, необразован и невоспитан.

Гость|23.12.2016 12:50|

Гость писал(a):

Гость|23.12.2016 12:43|

Простой народ глуп, необразован и невоспитан.

Пусть так. Но крушить то, что возведено на радость всем, особенно детям, - для этого никакого воспитания не надо. Тут налицо отсутствие элементарных, самых базовых понятий о плохом и хорошем, добре и зле. А уж называть это можно каким угодно термином.

Гость|23.12.2016 12:58|

Пидорги

Имя: Гость
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