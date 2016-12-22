22.12.2016 | 10:13

Во вторник, 20 декабря, в 21:30 в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонила жительница Военного Городка. Встревоженная гражданка рассказала, что ее квартиру заливает водой сосед сверху. На телефонные звонки владелец жилья не отвечает, дверь не открывает, но женщина сумела расслышать, как он кричит о помощи.

Оперативно прибыв по адресу, спасатели через окно проникли в аварийную квартиру, расположенную на втором этаже, и отперли входную дверь изнутри.

Хозяин находился в переполненной ванне. Как оказалось, мужчине стало плохо, когда он принимал водные процедуры. Самостоятельно выбраться он не смог.

«Спасатели достали пострадавшего, оказали первую помощь, вызвали бригаду скорой и передали его прибывшим медикам», - сообщает пресс-служба Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.