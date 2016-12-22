Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|22 дек 2016|17:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
0oC
Завтра | Облачно |

  64.16 $ 61.40 — курс продажи

  63.26 $ 60.46 — курс покупки

  64.16  |  $  61.40
 

Происшествия | В результате пожара в Лунинском районе погиб 67-летний мужчина

22.12.2016|09:21
Печать

Пожар, произошедший в Лунинском районе в четверг, 22 декабря, унес жизнь человека.

Сигнал о возгорании деревянного дома на улице Комсомольской поступил на пульт дежурного в 4:40.

«На место происшествия выехали семь сотрудников от ГУ МЧС России по Пензенской области на трех спецавтомобилях», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Огонь уничтожил кровлю жилого помещения, также выгорела внутренняя часть дома по всей его площади. Несмотря на усилия спасателей, избежать жертв не удалось. По сведениям ИА «ПензаИнформ», в результате пожара погиб 67-летний мужчина.

Напомним: во вторник, 20 декабря, в огне погибли двое мужчин. Пожар в Никольском районе унес жизнь 52-летнего гражданина, в Городищенском районе скончался 69-летний.

0
0
0
0
Гость|22.12.2016 17:13|

А как его фамилия?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!