22.12.2016 | 09:21

Пожар, произошедший в Лунинском районе в четверг, 22 декабря, унес жизнь человека.

Сигнал о возгорании деревянного дома на улице Комсомольской поступил на пульт дежурного в 4:40.

«На место происшествия выехали семь сотрудников от ГУ МЧС России по Пензенской области на трех спецавтомобилях», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Огонь уничтожил кровлю жилого помещения, также выгорела внутренняя часть дома по всей его площади. Несмотря на усилия спасателей, избежать жертв не удалось. По сведениям ИА «ПензаИнформ», в результате пожара погиб 67-летний мужчина.

Напомним: во вторник, 20 декабря, в огне погибли двое мужчин. Пожар в Никольском районе унес жизнь 52-летнего гражданина, в Городищенском районе скончался 69-летний.