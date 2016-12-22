22.12.2016 | 13:37

В Пензе выясняют обстоятельства и причину дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала престарелая женщина.

Инцидент случился вечером в среду, 21 декабря, в районе остановки «Могилевский дворик» на проспекте Строителей. В салоне автобуса МАЗ, которым управлял 60-летний мужчина, упала женщина в возрасте 83 лет.

«Она получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.