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Происшествия | В Пензе пенсионерка госпитализирована после падения в автобусе

22.12.2016|13:37
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В Пензе выясняют обстоятельства и причину дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала престарелая женщина.

Инцидент случился вечером в среду, 21 декабря, в районе остановки «Могилевский дворик» на проспекте Строителей. В салоне автобуса МАЗ, которым управлял 60-летний мужчина, упала женщина в возрасте 83 лет.

«Она получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

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Гость|22.12.2016 14:00|

такое бывает, увы, сплошь и рядом. А жаль.

Гость|22.12.2016 14:14|

не держатся нифига и по салону скачут как молодые. вот и падают. водилу задёргают теперь

Гость|22.12.2016 14:20|

да это мой родственник она не в салоне упала а когда поднималась торопилась с сумками и клюшкой вот нога и подскользнулась в таком возрасте накладки надо на обувь покупать везде скользко

Гость|22.12.2016 14:22|

какое дтп??? Журналисты вы информацию правильно пишите!!!

Гость|22.12.2016 14:23|

Последние дни в салонах автобусов при входе очень скользко, не удивительно, что человек с тростью упал, сама захожу и скорее хватаюсь свободной рукой: а тут сумка и трость....

Гость|22.12.2016 14:24|

Гость писал(a):

какое дтп??? Журналисты вы информацию правильно пишите!!!
Если пассажир упал в автобусе - это ДТП, и журналисты написали все правильно...

Гость|22.12.2016 14:26|

конечно скользко а ещё говорит что водитель поехал получается она на лету что ли залетала в салон!!!

Гость|22.12.2016 14:27|

пасажирка упала не в салонеГость писал(a):

Если пассажир упал в автобусе - это ДТП, и журналисты написали все правильно..
пассажирка упала не в салоне

Гость|22.12.2016 14:30|

Новость дня однозначно. Водителя в тюрьму, хозяина ТС под расстрел, бабуле компенсацию мильёнов 5. Ну что такого произошло? Давайте про каждое падение теперь писать. А мне на машину ворона нагадила, давайте про это напишем?

Бабушке желаю скорейшего выздоровления, но уважаемые журналисты, придумывайте сюжеты поактуальнее!

Гость|22.12.2016 14:32|

Гость писал(a):

пассажирка упала не в салоне
penzainform.ru писал(a):
В салоне автобуса МАЗ, которым управлял 60-летний мужчина, упала женщина в возрасте 83 лет.

Гость|22.12.2016 14:35|

ещё раз повторяю не в салоне упала а заходя в автобус это у журналюг надо спросить откуда такая информация

Гость|22.12.2016 14:37|

Первые сплетники это журналисты на врут много не возьмут.

Гость|22.12.2016 14:38|

Водитель поехал с открытыми дверями, в зеркало не посмотрел, хорошо кондуктор крикнула ему, сначала двери закрывают, а потом едут...

Гость|22.12.2016 14:40|

Я вчера ехала на этом автобусе когда случилось такое и действительно автобус стоял поднималась бабушка у нее поехала нога и она упала.То есть не успев зайти в салон

Гость|22.12.2016 14:46|

Я тоже ехал в этом басе #30, водитель начал движение не убедившись все ли зашли, женщина упала ногами под автобус, ее пытались поднять, но она закричала, что у нее сломался тазобедренный сустав и ей больно, скорую вызвали быстро...

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