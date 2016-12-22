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Происшествия | В Никольске иномарка насмерть сбила 74-летнюю женщину

22.12.2016|09:42
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В среду, 21 декабря, в Никольске под колесами иномарки погиб человек.

«В 16:05 на улице Льва Толстого водитель автомобиля Toyota Corona сбил пешехода», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Для устранения последствий ДТП на место были вызваны трое сотрудников данного ведомства.

По сведениям, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», в результате аварии 74-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась.

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Гость|22.12.2016 14:46|

Давно там пешедную дорожку надо привезти в порядок что бы пешеходы не ходили по дороге

Гость|22.12.2016 15:04|

Гость писал(a):

пешедную дорожку надо привезти в порядок
Что за дорожка?... На чём повезёшь то?

Гость|22.12.2016 15:10|

Гость писал(a):

Когда же наконец уберут с дорог эти иномарки - машины-убийцы? Сколько ещё надо человеческих жизней, чтобы понять, что этим снарядам смерти на дорогах не место?
Не стоит брать дурной пример с отдельных личностей этого форума! А то сей персонаж обвинит вас в плагиате.

Гость|22.12.2016 15:25|

Гость писал(a):

Не стоит брать дурной пример с отдельных личностей этого форума! А то сей персонаж обвинит вас в плагиате.
А с чего вы взяли, что это только один персонаж?

Гость|22.12.2016 15:29|

Гость писал(a):

А с чего вы взяли, что это только один персонаж?
По стилю...

Гость|22.12.2016 15:32|

Гость писал(a):

По стилю...
Вы ошиблись, я бывает тоже эту чушь пишу, но явно вижу что ее тоже кто то пишет. Так что нас как минимум двое.

Гость|22.12.2016 15:45|

Гость писал(a):

Так что нас как минимум двое.
Ищите третьего...

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