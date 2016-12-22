22.12.2016 | 09:42

В среду, 21 декабря, в Никольске под колесами иномарки погиб человек.

«В 16:05 на улице Льва Толстого водитель автомобиля Toyota Corona сбил пешехода», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Для устранения последствий ДТП на место были вызваны трое сотрудников данного ведомства.

По сведениям, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», в результате аварии 74-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась.