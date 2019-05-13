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В стране и мире | В России предложили усложнить бракоразводный процесс

13.05.2019|14:17
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В России предложили усложнить бракоразводный процесс, чтобы снизить количество распадающихся браков. С такой инициативой депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров намерен обратиться к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, пишет News.ru.

По мнению Петрова, следует увеличить время, которое дают парам на то, чтобы обдумать и подтвердить свое намерение развестись. «Необходимо установить "санитарную паузу" в 2-3 месяца», — говорится в обращении. Если у супругов есть общие дети, то срок паузы предлагается увеличить до полугода. Кроме того, считает депутат, супруги должны будут дважды подтверждать свои намерения — после подачи заявления и после завершения «санитарной паузы». Он также отметил, что парам перед принятием окончательного решения необходимо посещать консультации у психолога. Специалисты должны помочь супругам оценить, насколько взвешено их решение и есть ли возможность сохранить семью.

Сейчас процесс развода довольно простой, и пары используют эту возможность зачастую после ссор, отметил депутат. По словам Петрова, в 2018 году в России было зарегистрировано 917 тысяч браков и 584 тысячи разводов. Высокий уровень распадающихся супружеских пар, по его мнению, негативно сказывается на демографии и нравственности общества. Затраты на эти услуги, по мнению Петрова, могут быть компенсированы за счет денег из Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее стало известно о том, что с 2017 по 2018 год число зарегистрированных разводов сократилось до 589 тысяч. Вместе с тем, количество зарегистрированных браков также снизилось — до 923 тысячи, то есть на 12 процентов.

Источник — lenta.ru
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