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В стране и мире | Сергея Зверева оштрафовали за пикет в защиту Байкала на Красной площади

13.05.2019|14:32
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Тверской суд Москвы признал стилиста Сергея Зверева виновным в нарушении правил проведения одиночного пикета на Красной площади против строительства завода на Байкале и постановил оштрафовать его на 15 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает РИА Новости.

Артист пришел на судебное заседание в короне и в окружении группы поддержки.

На вопрос судьи о месте работы Зверев ответил, что он — суперзвезда.

После того как суд удалился на вынесение решения в совещательную комнату, обвиняемый в административном правонарушении сообщил, что продолжает сбор подписей в поддержку петиции об отмене строительства завода на Байкале. Зверев также указал на то, что не каждому разрешено носить корону.

Представители стилиста просили суд прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления в действиях обвиняемого, но суд признал его виновным части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

24 апреля Зверев в своем Instagram-аккаунте сообщил, что вызван в суд за одиночный митинг на Красной площади.

3 марта Зверев устроил пикет против строительства завода по розливу питьевой бутилированной воды на Байкале. Позже артисту пришла повестка в полицию.

Завод по розливу питьевой бутилированной воды должен был появиться в поселке Култук Иркутской области к 2021 году. Главным инвестором строительства стала Дацинская водная компания, которая зарегистрирована в китайской провинции Хэйлунцзян.

Строительство завода подняло волну протестов и позже было приостановлено по решению суда. Петиция против реализации проекта набрала более одного миллиона подписей.

2 апреля Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.05.2019 14:50|

penzainform.ru писал(a):

виновным в нарушении правил проведения одиночного пикета на Красной площади против строительства завода на Байкале
Разве есть правила "Проведения пикета на Красной площади против строительства завода на Байкале"?

Гость|13.05.2019 15:08|

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