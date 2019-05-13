13.05.2019 | 14:23

Двух жительниц Оренбургской области признали виновными в контрабанде сильнодействующих веществ после того, как они заказали препарат для снижения веса из Казахстана, сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемые заказали и оплатили через интернет средство, содержащее в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой не менее 33 грамма. Уточняется, что заказчицы «заведомо» знали о запрете оборота таких веществ на территории страны.

Также известно, что препарат изъяли при получении на таможне, а получавшую посылку россиянку задержали.

Обе девушки были признаны виновными по части 1 статьи 226.1 УК («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ»). Одна из них получила год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, вторая — год и шесть месяцев исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев.

В апреле на жительницу Екатеринбурга с диагнозом «шизотипическое расстройство личности» завели уголовное дело о контрабанде наркотиков по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов») после того, как она заказала пачку антидепрессантов из Польши. Когда женщина пошла забирать их, ее остановили сотрудники таможни. Была проведена экспертиза препарата. Россиянка находится под подпиской о невыезде.