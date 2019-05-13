13.05.2019 | 14:20

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства, руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков Леонид Макаров.

По его словам, в России количество сердечных приступов у школьников в год не намного превышает статистику многих цивилизованных стран, но на Западе почти половину детей с остановкой сердца удается спасти. Так, в мире зафиксировано в среднем 1,1 случая остановки сердца у школьников на 100 тысяч учеников. В России 1,4 случая остановки сердца у учащихся заканчивается летальным исходом, отметил Макаров.

Детский кардиолог подчеркнул, что в России есть проблемы с системой оказания первой медицинской помощи в школах. По его словам, школьные медсестры не смогут оказать ребенку первую помощь в случае остановки сердца, поскольку в учебных заведениях отсутствует необходимая техника. Он добавил, что в случае вовремя оказанной медицинской помощи многих детских смертей от остановки сердца в России можно было бы избежать.

«У нас хромает федеральный закон о первой помощи. И даже врач, выйдя и сняв халат, уже не имеет права оказать медицинскую помощь. Такой парадокс. Это 323-й закон, который не один раз ходил туда-сюда в Госдуме», — заключил Макаров.

По данным телеканала, депутаты Госдумы планируют вернуть в российские учебные заведения врачебные кабинеты и начать допускать детей к урокам физкультуры только после заключения врача.

Ранее сообщалось о ряде случаев смертей от остановки сердца на уроках физкультуры. Так, в 2017 году в Димитровграде Ульяновской области 14-летний восьмиклассник умер после урока физкультуры. Он имел ограничения по здоровью в связи с заболеванием сердца. Затем при аналогичных обстоятельствах в Красноярске скончался десятилетний школьник. Ему стало плохо во время бега, он упал и потерял сознание. Прибывшей бригаде скорой помощи не удалось реанимировать ребенка.