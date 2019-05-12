12.05.2019 | 13:09

В воскресенье, 12 мая, в России вступил в силу закон, упростивший правила оформления пособий на первого и второго ребенка, передает «Российская газета».

Соответствующее заявление теперь можно подать в любом городе, а не только по месту регистрации родителей.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, до внесения поправок многие россияне были лишены соцподдержки после временного переезда из одного региона в другой в поисках работы.

Всего же пособия на первого и второго ребенка сейчас получают около 400 тысяч человек.

20 марта сообщалось, что правительство намерено увеличить долю имеющих право на подобные выплаты семей с 45 до 70 процентов. После принятия соответствующего закона c 2020 года мера распространится на те домохозяйства, где среднедушевой доход не достигает двух прожиточных минимумов.