12.05.2019 | 11:00

Уменьшенные дорожные знаки могут привести к увеличению числа ДТП. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что ГОСТ, устанавливающий новый размер знаков, имеет предварительный статус. По мнению МВД, отдельные нормы этого стандарта противоречат общепринятым правилам в области безопасности дорожного движения, а также международной Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Новый ГОСТ, позволяющий устанавливать уменьшенные дорожные знаки, вступил в силу 1 мая. Минимум для длины одной стороны знака сократили с 60 сантиметров до 40. Авторы инициативы объясняют ее тем, что из-за большого размера знаки часто закрывают друг друга, а также ухудшают видимость зданий и других объектов. Новые знаки можно будет устанавливать в центре городов и в зонах исторической застройки.