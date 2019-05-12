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В стране и мире | Россиян предупредили о росте числа ДТП из-за новых дорожных знаков

12.05.2019|11:00
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Уменьшенные дорожные знаки могут привести к увеличению числа ДТП. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что ГОСТ, устанавливающий новый размер знаков, имеет предварительный статус. По мнению МВД, отдельные нормы этого стандарта противоречат общепринятым правилам в области безопасности дорожного движения, а также международной Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Новый ГОСТ, позволяющий устанавливать уменьшенные дорожные знаки, вступил в силу 1 мая. Минимум для длины одной стороны знака сократили с 60 сантиметров до 40. Авторы инициативы объясняют ее тем, что из-за большого размера знаки часто закрывают друг друга, а также ухудшают видимость зданий и других объектов. Новые знаки можно будет устанавливать в центре городов и в зонах исторической застройки.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.05.2019 11:47|

а зачем тогда они нужны

Гость|12.05.2019 11:54|

сказано же: для увеличения количества ДТП. ну и штрафов

Имя: Гость
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