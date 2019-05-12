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В стране и мире | Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»

12.05.2019|14:36
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В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

Снимки силовиков со штендерами, на которых распечатаны фотографии одного и того же человека с подписью: Кудашкин Матвей Андреевич и Кудашкин Андрей Матвеевич — появились в официальном паблике регионального МВД.

После того как на это обратили внимание в сети, снимки с шествия были удалены.

На портале «Подвиг народа» есть данные о ветеране Кудашкине Матвее Андреевиче из села Баево Мордовской ССР. Он родился в 1905 году. В 1986-м Кудашкина наградили орденом Отечественной войны второй степени.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.05.2019 14:51|

Злые языки называют акцию бессмертный полк Дед на палочке

Гость|12.05.2019 14:57|

Зачем заморачиваться? Наштамповать стандартных изображений Деда Победа, которого сделать официальным персонажем наряду с Дедом Морозом.

Дед Побед должен выглядеть бородатым качком с голым торсом покрытым патриотическими татуировками.

Гость|12.05.2019 14:58|

penzainform.ru писал(a):

глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана,
Клоуны они даже фото не видели.

Гость|12.05.2019 15:00|

А может они братья?

Имя: Гость
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