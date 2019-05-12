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В стране и мире | Прощание с Сергеем Доренко отменили из-за запрета полиции

12.05.2019|10:58
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Прощание с журналистом Сергеем Доренко, которое должно было пройти в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище, не состоится. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», которую возглавлял журналист.

Полиция запретила выдавать тело Доренко его вдове. Соответствующий документ поступил в морг сегодня ночью. Как сказано в заявлении, тело будет захоронено или кремировано только после проведения повторной судебно-медицинской экспертизы.

«Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака — Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен», — говорится в сообщении радиостанции.

Руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы Сергей Шигеев пояснил, что вскрытие проводилось в день смерти и показало смерть от естественных причин. Повторное вскрытие проводиться не будет. По словам Шигеева, дочери журналиста хотят дождаться результатов судебно-химического исследования, которое занимает три недели. Сейчас его максимально ускорят.

11 мая стало известно, что в воскресенье состоится только церемония прощания с Доренко, а похорон в этот день не будет. Радиостанция не подтвердила эту информацию.

59-летний Сергей Доренко, возглавлявший «Говорит Москва» с 2014 года, погиб 9 мая. Он потерял управление мотоциклом на Садовом кольце. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Источник — lenta.ru
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