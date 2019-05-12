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В стране и мире | Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

12.05.2019|11:01
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В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

По данным агентства, на месте был обнаружен погибший мужчина. Второй жертвой взрыва стала девочка 2010 года рождения, она скончалась в машине скорой помощи. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области ночью 12 мая. Как сообщала пресс-служба МЧС, под завалами могут находить люди. Кровля упала на две квартиры, в которых зарегистрировано девять человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.05.2019 11:45|

а пишут тока хлопок

Гость|12.05.2019 11:51|

Старые газовые приборы, невозможность их заменить из-за нищеты.И отсутствие контроля.Какие-то невразумительные организации,с которыми надо заключать дополнительные договоры за дополнительные деньги. Будет только хуже.

Имя: Гость
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