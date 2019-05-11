11.05.2019 | 14:21

В Новосибирске прошел митинг в честь открытия памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину. Мероприятие не было включено в общегородской план празднования Дня Победы, сообщает РИА Новости.

Мэр города и секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть заявил, что, сохраняя имя человека, возглавлявшего страну и армию в годы Великой Отечественной войны, россияне выполняют долг перед предками. Локоть отметил, что инициатива установки монумента полностью принадлежит жителям Новосибирска.

В Кремле предпочли избежать положительной или негативной оценки мероприятия. Отвечая на вопросы журналистов 8 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это прерогативой местных властей, дополнив, что Сталин — часть российской истории.

13 марта 2019 года художественный совет города утвердил компромиссное решение и согласовал размещение памятника на территории обкома КПРФ, добавив, что установка монумента в любом общественном месте Новосибирска вызовет отрицательную реакцию у значительной части жителей города и будет провоцировать вандализм.

Попытки установки памятника начались в 2008 году, тогда инициативная группа жителей собирала подписи и проводила пикеты. В июле 2016-го были зарегистрированы заявление о размещения памятника в сквере Героев Революции и его эскизный проект. В октябре 2018 года мэрия запустила обсуждение проекта в интернете. Документ был направлен на рассмотрение художественного совета Новосибирска, который отклонил проект памятника советскому лидеру, мотивируя тем, что личность Сталина «вызывает полярные оценки». В ответ бюро Новосибирского обкома КПРФ предложило разместить монумент на своей частной территории за забором и с круглосуточным видеонаблюдением.