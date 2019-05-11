11.05.2019 | 10:49

Лайнер Boeing 767-300 с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамского города Камрань в Новокузнецк, вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Проблемы возникли с правым шасси — «спустило колеса», рассказал собеседник агентства. Самолет четыре часа вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал.

Один из пассажиров подтвердил, что у лайнера спустилось колесо правого шасси, и сообщил, что в ближайшее время туроператор Anex Tour должен решить вопрос с расселением пассажиров в гостиницы.

Самолет Boeing 767-300 принадлежит авиакомпании AzurAir.

5 мая в московском аэропорту Шереметьево самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся во время жесткой аварийной посадки. Погиб 41 человек. Ведется расследование причин катастрофы.