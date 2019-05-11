11.05.2019 | 11:02

Спасатели приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину на Алтае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое МЧС.

Это решение было принято из-за опасности повторного схода лавины. Также отмечается, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями уже третий день невозможно применять авиацию для поиска, а связь со спасателями осуществляется в одностороннем порядке.

6 мая семеро альпинистов из секции горного туризма Новосибирского госуниверситета погибли во время восхождения четвертой категории сложности на Южно-Чуйский хребет из-за схода лавины. Участники туристической группы были профессиональными альпинистами и знали о том, что направляются в опасный район.

На данный момент найдены тела пяти погибших.