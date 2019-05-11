11.05.2019 | 14:49

Деятельность человека за последние 50 лет нанесла вред целым экосистемам, привела к исчезновению или сокращению численности некоторых живых организмов и видов растений. Об этом говорится в исследовании межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), на которое обратил внимание принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В докладе указывается, что наибольший урон Земле человек наносит в ходе использования ресурсов суши и океана. По подсчетам экспертов, три четверти природы на земле и 66 процентов в море были трансформированы под нужды человека. Нетронутыми остались преимущественно только территории аборигенов и коренных народностей. Ежегодно в воды океана сбрасывается до 400 миллионов тонн тяжелых металлов и токсичных промышленных отходов, что привело к образованию 400 «мертвых зон» общей площадью в 245 тысяч квадратных метров — это больше, чем площадь Великобритании.

Ученые отмечают, что с 1992 года площадь городов удвоилась. Более 75 процентов потребляемой пресной воды тратится на сельское хозяйство и животноводство. Из-за истощения земель продуктивность планеты снизилась на 23 процента. Также, по разным подсчетам, от 100 до 300 миллионов человек проживают в зоне риска ураганов и наводнений.

Второй наиболее губительный для Земли человеческий фактор — это вторжение в живую природу. Примерно миллион видов животных и растений находятся на грани исчезновения, большинство из них может быть уничтожено в ближайшие десятилетия. Количество уникальных видов снизилось на 20 процентов. По угрозой оказались 40 процентов амфибий, 33 процента кораллов и треть морских млекопитающих.

С 1980 года объемы выброса углекислого газа в мире удвоились, средняя температура на планете возросла на 0,7 градуса Цельсия. Многие перечисленные процессы продолжатся до 2050 года, и их невозможно будет остановить.

«Состояние экосистем ухудшается как никогда быстро. Мы подрываем сами основы нашей экономики, продовольственной безопасности, здоровья, качества жизни во всем мире», — цитирует пресс-служба IPBES слова руководителя исследования Роберта Уотсона (Robert Watson). Он отметил, что ситуацию еще можно исправить.

Исследование проводилось при участии 455 ученых и экспертов. Были изучены около 15 тысяч научных и государственных источников информации.