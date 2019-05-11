Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|11 мая 2019|16:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

В стране и мире | Оценено разрушительное влияние человека на природу за последние 50 лет

11.05.2019|14:49
Печать

Деятельность человека за последние 50 лет нанесла вред целым экосистемам, привела к исчезновению или сокращению численности некоторых живых организмов и видов растений. Об этом говорится в исследовании межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), на которое обратил внимание принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В докладе указывается, что наибольший урон Земле человек наносит в ходе использования ресурсов суши и океана. По подсчетам экспертов, три четверти природы на земле и 66 процентов в море были трансформированы под нужды человека. Нетронутыми остались преимущественно только территории аборигенов и коренных народностей. Ежегодно в воды океана сбрасывается до 400 миллионов тонн тяжелых металлов и токсичных промышленных отходов, что привело к образованию 400 «мертвых зон» общей площадью в 245 тысяч квадратных метров — это больше, чем площадь Великобритании.

Ученые отмечают, что с 1992 года площадь городов удвоилась. Более 75 процентов потребляемой пресной воды тратится на сельское хозяйство и животноводство. Из-за истощения земель продуктивность планеты снизилась на 23 процента. Также, по разным подсчетам, от 100 до 300 миллионов человек проживают в зоне риска ураганов и наводнений.

Второй наиболее губительный для Земли человеческий фактор — это вторжение в живую природу. Примерно миллион видов животных и растений находятся на грани исчезновения, большинство из них может быть уничтожено в ближайшие десятилетия. Количество уникальных видов снизилось на 20 процентов. По угрозой оказались 40 процентов амфибий, 33 процента кораллов и треть морских млекопитающих.

С 1980 года объемы выброса углекислого газа в мире удвоились, средняя температура на планете возросла на 0,7 градуса Цельсия. Многие перечисленные процессы продолжатся до 2050 года, и их невозможно будет остановить.

«Состояние экосистем ухудшается как никогда быстро. Мы подрываем сами основы нашей экономики, продовольственной безопасности, здоровья, качества жизни во всем мире», — цитирует пресс-служба IPBES слова руководителя исследования Роберта Уотсона (Robert Watson). Он отметил, что ситуацию еще можно исправить.

Исследование проводилось при участии 455 ученых и экспертов. Были изучены около 15 тысяч научных и государственных источников информации.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!