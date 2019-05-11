Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|11 мая 2019|16:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

В стране и мире | Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

11.05.2019|14:47
Печать

Ущерб Белоруссии от загрязнения нефтепровода «Дружба» оценивается в сотни миллионов долларов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «Белта».

По его словам, точную сумму можно будет назвать только после ревизии самого нефтепровода и перерабатывающих заводов. Для этого каждое предприятие необходимо будет останавливать на месяц-полтора. «Мы огромные деньги потеряли», — отметил Лукашенко. «Расхлябанность и разболтанность на территории России, а это тысячи километров, — и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью», — заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что ремонт аварийных участков нефтепровода «Дружба» неоднократно откладывался ради того, чтобы не останавливать российский транзит сырья в Европу. По его словам, белорусская сторона долгое время не останавливала поставки топлива даже после того, как по трубам пошла загрязненная нефть, «чтобы еще большего ущерба России не нанести».

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать». «Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого», — считает белорусский лидер.

Белоруссия заявила о поступлении некачественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба» 19 апреля. В сырье нашли значительное превышение хлорорганики. Из-за снижения качества остановить прием нефти из России были вынуждены Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы. 7 мая сообщалось, что в России задержали первых подозреваемых по делу о загрязнении нефтепровода.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|11.05.2019 15:16|

вовка приплыл к своему концу

Гость|11.05.2019 15:43|

"Ядовитая нефть".. он пьет ее что ли.Вместо минералки.

Гость|11.05.2019 15:46|

Если я правильно понял, то союза России и Белоруссии, о котором так громко кричали зимой, не будет

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!