10.05.2019 | 11:00

Выброс изопропилового спирта в атмосферу МКС произошел после пристыковки корабля компании SpaceX Dragon 2 в марте. Об этом РИА Новости сообщил начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

По словам Власова, экипаж почувствовал необычный запах на космической станции после присоединения американского корабля. Позже выяснилось, что в атмосфере МКС резко повысилось содержание изопропилового спирта. Его концентрация составляла около 6 миллиграммов на кубический метр при обычном показателе 0,1 миллиграмма на кубический метр. Отмечается, что после отстыковки Dragon 2 концентрация вещества снизилась.

В связи с произошедшим Россия направила замечания и вопросы в НАСА, которое является посредником в общении с компанией SpaceX.

Стыковка Dragon 2 c МКС произошла 3 марта. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на низкую околоземную орбиту.