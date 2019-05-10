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В стране и мире | Запах спирта после пристыковки американского корабля взволновал экипаж МКС

10.05.2019|11:00
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Выброс изопропилового спирта в атмосферу МКС произошел после пристыковки корабля компании SpaceX Dragon 2 в марте. Об этом РИА Новости сообщил начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

По словам Власова, экипаж почувствовал необычный запах на космической станции после присоединения американского корабля. Позже выяснилось, что в атмосфере МКС резко повысилось содержание изопропилового спирта. Его концентрация составляла около 6 миллиграммов на кубический метр при обычном показателе 0,1 миллиграмма на кубический метр. Отмечается, что после отстыковки Dragon 2 концентрация вещества снизилась.

В связи с произошедшим Россия направила замечания и вопросы в НАСА, которое является посредником в общении с компанией SpaceX.

Стыковка Dragon 2 c МКС произошла 3 марта. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на низкую околоземную орбиту.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.05.2019 11:56|

Я уж подумал, выпили, судя по заголовку.:-DDD

Гость|10.05.2019 12:06|

В том то и фокус, корабль не русский))

Имя: Гость
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