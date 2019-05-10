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В стране и мире | Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии

10.05.2019|17:31
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На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении. Об этом сообщается на странице посольства России в Германии в Facebook.

По предварительной информации, спустя несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне злоумышленники нанесли на надгробия нацистскую символику и распылили на них краску.

Отмечается, что местные правоохранительные органы начали расследование, а власти приступили к работе по очистке и восстановлению кладбища. Для выяснения обстоятельств случившегося в Шпремберг выехали сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве.

Ранее, 5 мая 2019 года, сообщалось, что неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный на могиле Героя Советского Союза генерала-полковника авиации Александра Медведева.

Источник — lenta.ru
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