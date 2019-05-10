10.05.2019 | 10:33

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стала гемотампонада — нарушение функций сердца. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в бюро судебномедицинской экспертизы.

В ходе вскрытия, которое прошло в морге при Троекуровском кладбище, у Доренко обнаружили скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Ранее агентство «Интерфакс» указывало на отсутствие криминальной составляющей в смерти журналиста.

Сергей Доренко погиб 9 мая. Он потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в бетонное ограждение. 59-летний журналист скончался в реанимации.

Доренко возглавил радиостанцию «Говорит Москва» в 2014 году, до этого он возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей». С 1996 по 2000 год он работал на телеканале ОРТ.