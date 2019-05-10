Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|10 мая 2019|14:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

В стране и мире | Россию заподозрили в манипуляциях с валютой

10.05.2019|12:36
Печать

Министерство финансов США планирует включить Россию в список стран, манипулирующих валютой для получения выгоды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В этот список, обновляемый каждые полгода, в настоящий момент внесены 12 стран. В ближайшем месяце США представят новую версию, и ожидается, что количество государств будет расширено до 20.

Отмечается, что новые страны будут включены в список из-за изменения одного из критериев. Наряду с Россией в него могут попасть Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия и Таиланд, которые имеют большой профицит торгового баланса с США. В то же время Индия и Южная Корея будут исключены из документа.

Включение страны в этот список, пишет агентство, не несет для нее юридических последствий, однако власти США будут обязаны вступить в переговоры с теми, кто манипулирует валютой. Также власти этих стран столкнутся с рыночными последствиями.

В апреле президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Россия и Китай «играют в девальвацию валюту», повышая ключевую ставку, что глава государства назвал неприемлемым.

В том же месяце сообщалось, что Россия за время санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6 процента во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6 и 14 процентов соответственно.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|10.05.2019 13:17|

Ну а что вы хотели ? Здесь вор на воре и вором погоняет.

Гость|10.05.2019 13:21|

А США не манипулируют своей валютой???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!