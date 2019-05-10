10.05.2019 | 12:36

Министерство финансов США планирует включить Россию в список стран, манипулирующих валютой для получения выгоды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В этот список, обновляемый каждые полгода, в настоящий момент внесены 12 стран. В ближайшем месяце США представят новую версию, и ожидается, что количество государств будет расширено до 20.

Отмечается, что новые страны будут включены в список из-за изменения одного из критериев. Наряду с Россией в него могут попасть Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия и Таиланд, которые имеют большой профицит торгового баланса с США. В то же время Индия и Южная Корея будут исключены из документа.

Включение страны в этот список, пишет агентство, не несет для нее юридических последствий, однако власти США будут обязаны вступить в переговоры с теми, кто манипулирует валютой. Также власти этих стран столкнутся с рыночными последствиями.

В апреле президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Россия и Китай «играют в девальвацию валюту», повышая ключевую ставку, что глава государства назвал неприемлемым.

В том же месяце сообщалось, что Россия за время санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6 процента во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6 и 14 процентов соответственно.