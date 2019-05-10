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В стране и мире | Объявлен состав сборной России на первый матч на чемпионате мира по хоккею

10.05.2019|17:30
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Сборная России по хоккею назвала состав на первый матч на чемпионате мира против команды Норвегии. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

В список попали два вратаря: Андрей Василевский и Александр Георгиев. Пятерки распределились следующим образом:

1) Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов;

2) Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов;

3) Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров;

4) Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Плотников, Александр Барабанов.

Встреча пройдет 10 мая, начало запланировано на 17:15 по московскому времени.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России проведет еще шесть матчей. Соперниками команды станут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии. Состав на первенство был объявлен 8 мая.

Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

Источник — lenta.ru
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