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В стране и мире | Названы причины появления запаха спирта на МКС

10.05.2019|17:35
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Российский космонавт Павел Виноградов рассказал о возможных причинах появления запаха спирта на МКС. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, изопропиловый спирт могли использовать при обработке корабля Dragon 2 компании SpaceX, который пристыковался к космической станции в марте. Источником химического вещества также могли стать материалы внутри корабля. Однако точная причина будет установлена после того, как экипаж МКС возьмет пробы воздуха и отправит их на Землю для анализа.

Экипаж почувствовал необычный запах на космической станции после присоединения американского корабля 3 марта 2019 года. Выяснилось, что в атмосфере МКС резко повысилось содержание изопропилового спирта, концентрация которого составила около 6 миллиграммов на кубический метр при обычном показателе 0,1 миллиграмма на кубический метр. Системы очистки воздуха позволили значительно снизить концентрацию спирта. После отстыковки Dragon 2 содержание изопропила также уменьшилось.

Миссия Dragon 2 стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на низкую околоземную орбиту.

Источник — lenta.ru
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