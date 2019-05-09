09.05.2019 | 13:58

Английский «Тоттенхэм» стал вторым финалистом Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча против голландского «Аякса» прошла 8 мая и завершилась со счетом 3:2. Счет на 5-й минуте встречи открыл защитник амстердамцев Маттейес де Лигт. Преимущество команды на 35-й минуте увеличил полузащитник Хаким Зиеш. Во втором тайме «Тоттенхэму» удалось выйти вперед: хет-триком отметился полузащитник Лукас Моура (55-я, 59-я минуты, 90-я).

В первом полуфинальном матче «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Английская команда вышла в финал за счет большего количества голов, забитых на чужом поле.

В финале команда встретится с английским «Ливерпулем». Англичане дома разгромили «Барселону» со счетом 4:0, проиграв первый полуфинальный матч — 0:3.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.

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