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В стране и мире | В финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба

09.05.2019|13:58
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Английский «Тоттенхэм» стал вторым финалистом Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча против голландского «Аякса» прошла 8 мая и завершилась со счетом 3:2. Счет на 5-й минуте встречи открыл защитник амстердамцев Маттейес де Лигт. Преимущество команды на 35-й минуте увеличил полузащитник Хаким Зиеш. Во втором тайме «Тоттенхэму» удалось выйти вперед: хет-триком отметился полузащитник Лукас Моура (55-я, 59-я минуты, 90-я).

В первом полуфинальном матче «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Английская команда вышла в финал за счет большего количества голов, забитых на чужом поле.

В финале команда встретится с английским «Ливерпулем». Англичане дома разгромили «Барселону» со счетом 4:0, проиграв первый полуфинальный матч — 0:3.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.

На ближайшие три года Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в российском онлайн-кинотеатре Okko. В рамках платформы Okko на SmartTV, в приложениях на iOS и Android, а также в веб-версии появится специальный раздел Okko.Sport, где будут эксклюзивно транслироваться все матчи АПЛ в прямом эфире.

Источник — lenta.ru
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