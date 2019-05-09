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В стране и мире | В боязни людей летать на SSJ-100 обвинили журналистов

09.05.2019|13:27
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Бывший глава компании «Сухой» Михаил Погосян обвинил средства массовой информации в том, что люди стали бояться летать на самолетах Sukhoi Superjet (SSJ-100). Об этом он заявил журналистам в четверг, 9 мая, передает РИА Новости.

«Боязнь людей — это результат необъективного освещения в СМИ», — сказал он журналистам.

Ранее в среду, 8 мая, был отменен или задержан ряд рейсов самолетов этой марки. Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам. По словам источника в экстренных службах региона, в самолете заело педаль. По неизвестным причинам также были отменены рейсы SSJ-100 из Москвы в Пермь и обратно. Кроме того, задерживались вылеты Superjet «Аэрофлота» из Москвы в Ригу и Минск, а рейс в Ульяновск отменили.

Задержки и отмены рейсов, которые должны выполнять SSJ-100, приобрели массовый характер после авиакатастрофы с одним из самолетов этого семейства в Шереметьево 5 мая. Вечером того дня Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», отправившийся из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку, в ходе которой загорелся. В результате пожара погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.05.2019 13:45|

Я хоть на них не летал, но боюсь заранее. На ssj100, ан-148, b737max

Гость|09.05.2019 13:53|

У нас на всем страшно летать...

Дмитрий Н. Мотовилов|09.05.2019 14:06|

Гость писал(a):

У нас на всем страшно летать...
Да, пилоты всё чаще трухают. Даже на маршрутках гонят на авось...

Гость|09.05.2019 14:17|

penzainform.ru писал(a):

Боязнь людей — это результат необъективного освещения в СМИ
таки и бывшая смелость-тоже необъективное освещение в сми в свое время!

Гость|09.05.2019 14:52|

Виноваты журналисты и пилоты, а не криворукие и вороватые создатели этого чудо-самолета.

Имя: Гость
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