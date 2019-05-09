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В стране и мире | Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

09.05.2019|11:05
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В России проживает 75 495 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сказано на сайте Министерства труда.

Также 96 323 человека награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, 103 715 россиянина — бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 144 человека — бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Как сообщает Минтруда, 240 352 человека — вдовы инвалидов и участников войны, а тружеников тыла в России 762 626 человек.

Цифры приведены по данным Пенсионного фонда по состоянию на 1 апреля 2019 года.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении социальных доплат ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря нововведениям пенсии ветеранов удастся увеличить примерно на 9,5 тысячи рублей. На эти цели правительство выделит около 1,4 миллиарда рублей ежегодно.

Источник — lenta.ru
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