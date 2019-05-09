09.05.2019 | 13:25

Отмена воздушной части парада Победы в Москве объяснялась низкой слоистой облачностью, авиации не хватило часа до улучшения метеоусловий. Об этом в четверг, 9 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам Тишковца, в Подмосковье, где должна была собираться авиация, наблюдалась сплошная десятибалльная облачность, нижние края которой провисали до 90–150 метров. Синоптик отметил, что такая ситуация поставила крест на безопасном групповом полете. При этом в Москве нижняя граница облачности была нормальной — не ниже 300–600 метров.

Тишковец также объяснил, что обычно авиагруппы собираются на высоте 350–400 метров, а в крайнем случае могут снизиться до 300 метров. При этом на параде самолеты идут в сомкнутом строю, что при сложившихся погодных условиях было небезопасно.

Воздушную часть, в которой должны были принять участие 74 вертолета и самолета, пришлось отменить. «В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в Московском регионе авиационная часть парада отменена», — уточнили в Минобороны.

Парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве утром 9 мая. По брусчатке Красной площади прошли 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды и рода войск Вооруженных сил, Росгвардию, другие силовые структуры, - в общей сложности порядка 13 тысяч человек.