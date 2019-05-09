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В стране и мире | Названа причина отмены воздушной части парада в Москве

09.05.2019|13:25
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Отмена воздушной части парада Победы в Москве объяснялась низкой слоистой облачностью, авиации не хватило часа до улучшения метеоусловий. Об этом в четверг, 9 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам Тишковца, в Подмосковье, где должна была собираться авиация, наблюдалась сплошная десятибалльная облачность, нижние края которой провисали до 90–150 метров. Синоптик отметил, что такая ситуация поставила крест на безопасном групповом полете. При этом в Москве нижняя граница облачности была нормальной — не ниже 300–600 метров.

Тишковец также объяснил, что обычно авиагруппы собираются на высоте 350–400 метров, а в крайнем случае могут снизиться до 300 метров. При этом на параде самолеты идут в сомкнутом строю, что при сложившихся погодных условиях было небезопасно.

Воздушную часть, в которой должны были принять участие 74 вертолета и самолета, пришлось отменить. «В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в Московском регионе авиационная часть парада отменена», — уточнили в Минобороны.

Парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве утром 9 мая. По брусчатке Красной площади прошли 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды и рода войск Вооруженных сил, Росгвардию, другие силовые структуры, - в общей сложности порядка 13 тысяч человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.05.2019 14:15|

А почём в этот раз облака разгоняли?

Гость|09.05.2019 14:23|

9-е мая. Победа Антигитлеровской коалиции над Германией. А не путина.

Гость|09.05.2019 14:26|

Расхoды Moсквы на разгoн oблакoв в майские праздники:

2011: 150 млн рублей

2012: 192 млн рублей

2013: 180 млн рублей

2014: 182 млн рублей

2015: 424 млн рублей

2016: 346 млн рублей

2017: 488 млн рублей

2018: 400 млн рублей

2019: 410 млн рублей

Гость|09.05.2019 14:51|

Валерий Кулемин

Шакалы в клочья рвут страну ,

По кирпичу разносят,

А ветеран, пройдя войну,

На жизнь копейку просит.

У тех часы за миллион

И день "победобесия".

У ветерана сгнивший дом,

Да нищенская пенсия.

Икра белужья на обед,

В Тоскане винограднички,

А "вы держитесь, денег нет,

Удачи, ветеранчики!"

Я не смеюсь, какое там.

Мне взвыть по волчьи хочется!

Махну 9-го сто грамм

За деда в одиночестве.

Имя: Гость
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