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В стране и мире | Евросоюз предложили ликвидировать и создать заново

09.05.2019|17:42
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Евросоюз проще ликвидировать и создать заново, чем продолжать развивать его в нынешнем виде. Такое мнение высказал бывший президент Польши Лех Валенса в интервью шведской газете Aftonbladet.

По мнению политика, ЕС мешают развиваться разные направления развития входящих в него стран. «Евросоюз был создан в совершенно иных условиях, чем те, которые имеют место сейчас. Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти Союз, если государства-члены пойдут так далеко в разных направлениях», — заявил он.

Он предложил всем странам блока заново подать заявку на вступление в ЕС, утвердив при этом список из 10 обязанностей, которые они должны будут выполнять, и 10 прав, которые они получат взамен.

Нынешний мировой порядок, считает политик, должен исчезнуть, как в свое время исчез Советский Союз. «Иногда развитие должно сделать большой шаг, чтобы идти вперед. Как тогда, когда за короткое время мы перешли от коммунизма к демократии. Теперь нам снова приходится сделать такой большой скачок», — приводит издание его слова.

Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год. С 1990-х его неоднократно обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами. В конце 2015 года после смерти бывшего министра внутренних дел страны Чеслава Кищака, были обнародованы хранившиеся у него документы, подтверждающие этот факт. Валенса заявил, что все документы подделаны. При этом заключение специалиста Института судебных экспертиз и опрос свидетелей, в числе которых бывшие сотрудники разведки, показало, что документы, на основании которых выдвигалось обвинение, написаны и подписаны рукой бывшего президента.

Источник — lenta.ru
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