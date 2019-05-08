08.05.2019 | 13:07

Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».

На экранах горожан появилось объявление, в котором граждан призвали сохранять спокойствие, отключить воду, газ, отопительные приборы, плотно закрыть окна и отключить вытяжку, взять необходимые документы и укрыться в защитном сооружении, либо остаться в герметичном помещении.

В пресс-службе регионального управления МЧС заявили, что это была проверка связи. «Радиационный фон на территории Тверской области в норме», — говорится в сообщении. В ведомстве попросили местных жителей «не предпринимать необдуманных действий».

Вместе с тем издание Tverigrad.ru сообщает, причиной появления сообщения на экранах телевизоров стала техническая ошибка.

6 мая в городе Березники Пермсокго края прогремел взрыв на химическом предприятии «Азот», в результате чего погибли три человека. По данным экстренных служб, на предприятии произошел хлопок после вскрытия болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака.