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В стране и мире | Россиян напугали сообщением о радиационной опасности

08.05.2019|13:07
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Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».

На экранах горожан появилось объявление, в котором граждан призвали сохранять спокойствие, отключить воду, газ, отопительные приборы, плотно закрыть окна и отключить вытяжку, взять необходимые документы и укрыться в защитном сооружении, либо остаться в герметичном помещении.

В пресс-службе регионального управления МЧС заявили, что это была проверка связи. «Радиационный фон на территории Тверской области в норме», — говорится в сообщении. В ведомстве попросили местных жителей «не предпринимать необдуманных действий».

Вместе с тем издание Tverigrad.ru сообщает, причиной появления сообщения на экранах телевизоров стала техническая ошибка.

6 мая в городе Березники Пермсокго края прогремел взрыв на химическом предприятии «Азот», в результате чего погибли три человека. По данным экстренных служб, на предприятии произошел хлопок после вскрытия болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.05.2019 13:18|

penzainform.ru писал(a):

либо остаться в герметичном помещении.
Герметичных помещений в жилых домах нет. Герметичный, значит водо\воздухонепроницаемый. Таких мест все спецучреждений не существует. ЕГЭшники и до систем экстренного оповещения добрались.

Гость|08.05.2019 13:36|

у нас уже давно нет в городах таких помещений

Гость|08.05.2019 13:37|

Ничего себе проверочка. А кто то из жителей мог и инфаркт получить.

Имя: Гость
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