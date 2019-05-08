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В стране и мире | Российский депутат забил своего работника бейсбольной битой

08.05.2019|10:56
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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении депутата Алтайского районного собрания депутатов, обвиняемого в гибели местного жителя, который на него работал. Об этом в среду, 8 мая, в управлении Следственного комитета России по региону сообщили РИА Новости.

По данным следствия, он являлся директором общества с ограниченной ответственностью в селе Алтайское, где имел собственный сельскохозяйственный бизнес. При этом у него неофициально работали несколько местных жителей.

Весной 2014 года депутат дал им работу, за которую сразу рассчитался спиртным. Однако мужчины не завершили поручение и начали выпивать. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого депутат взял бейсбольную биту и избил одного из рабочих.

Через несколько часов пострадавший скончался в больнице от разрыва внутренних органов.

Уточняется, что сразу после произошедшего депутату удалось избежать ареста, поскольку он угрожал убийством свидетелю инцидента.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») и по статье 119 («Угроза убийством») УК РФ.

1 мая сообщалось, что депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» похитил жительницу республики, чтобы на ней жениться.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.05.2019 11:24|

в единой россии все такие, они едины.

Гость|08.05.2019 11:30|

рабовладельцы

Имя: Гость
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