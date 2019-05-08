08.05.2019 | 10:56

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении депутата Алтайского районного собрания депутатов, обвиняемого в гибели местного жителя, который на него работал. Об этом в среду, 8 мая, в управлении Следственного комитета России по региону сообщили РИА Новости.

По данным следствия, он являлся директором общества с ограниченной ответственностью в селе Алтайское, где имел собственный сельскохозяйственный бизнес. При этом у него неофициально работали несколько местных жителей.

Весной 2014 года депутат дал им работу, за которую сразу рассчитался спиртным. Однако мужчины не завершили поручение и начали выпивать. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого депутат взял бейсбольную биту и избил одного из рабочих.

Через несколько часов пострадавший скончался в больнице от разрыва внутренних органов.

Уточняется, что сразу после произошедшего депутату удалось избежать ареста, поскольку он угрожал убийством свидетелю инцидента.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») и по статье 119 («Угроза убийством») УК РФ.

1 мая сообщалось, что депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» похитил жительницу республики, чтобы на ней жениться.