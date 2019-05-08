Пензенское информационное агентство|18+|Среда|8 мая 2019|17:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
  73.09  |  $  65.23
 

В стране и мире | Кокорина и Мамаева посадили

08.05.2019|16:48
Печать

Пресненский суд Москвы вынес приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину и бывшему полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Об этом в среду, 8 мая, из зала суда передает корреспондент «Ленты.ру».

Приговором суда Кокорин-старший осужден на 1,5 года, а Мамаев — на один год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Два других фигуранта дела, младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий, также получили реальные сроки — 1,5 года и год пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

Судья исключила из квалификации действий подсудимых предварительный сговор — она не усмотрела его наличия, то есть подсудимые действовали спонтанно.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что Александр Кокорин не сдержал слез, выступая перед судом с последним словом. Спортсмен извинился перед жертвами побоев и обществом. «Тяжело говорить. Надеюсь, что то время, которое мы пробыли в СИЗО, для нас стало уроком на всю жизнь. Было о чем подумать», — сказал футболист.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». Они вместе с Кириллом Кокориным и их знакомым Александром Протасовицким находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил их арест в третий раз — до 25 сентября.

По версии следствия, фигуранты дела стали участниками драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.05.2019 17:15|

Судья молодец!теперь за зеками слово, петушить их до конца срока.

Гость|08.05.2019 17:21|

За что?, нормально жить будут. Мужиками при бугре.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!