08.05.2019 | 14:04

Минпросвещения совместно с Профсоюзом работников народного образования обсуждают возможность разработать рекомендации для учителей по безопасному ведению социальных сетей. Об этом в среду, 8 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ главы министерства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Работа над рекомендациями может начаться в новом учебном году. Составленные правила будут направлены руководителям региональных органов исполнительной власти к началу 2019-2020 учебного года.

Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России

По мнению Васильевой, необходимость в подобных правилах обусловлена тем, что формирование профессионального имиджа преподавателя особо значимо в условиях повсеместного распространения интернета и социальных медиа.

Ранее учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться после публикации своих фотографий в спортивном купальнике и легком платье. Снимки возмутили мать одного из учеников, и она пожаловалась директору. Многие родители поддержали педагога, а коллеги устроили флешмоб с хештегом #УчителяТожеЛюди, под которым выкладывали свои фото в купальниках. Позднее местные чиновники предложили Кувшинниковой разработать и преподавать правила безопасного ведения соцетей для педагогов в барнаульском институте повышения квалификации учителей.