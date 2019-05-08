Пензенское информационное агентство|18+|Среда|8 мая 2019|14:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
  73.09  |  $  65.23
 

В стране и мире | Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях

08.05.2019|14:04
Печать

Минпросвещения совместно с Профсоюзом работников народного образования обсуждают возможность разработать рекомендации для учителей по безопасному ведению социальных сетей. Об этом в среду, 8 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ главы министерства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Работа над рекомендациями может начаться в новом учебном году. Составленные правила будут направлены руководителям региональных органов исполнительной власти к началу 2019-2020 учебного года.

Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России

По мнению Васильевой, необходимость в подобных правилах обусловлена тем, что формирование профессионального имиджа преподавателя особо значимо в условиях повсеместного распространения интернета и социальных медиа.

Ранее учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться после публикации своих фотографий в спортивном купальнике и легком платье. Снимки возмутили мать одного из учеников, и она пожаловалась директору. Многие родители поддержали педагога, а коллеги устроили флешмоб с хештегом #УчителяТожеЛюди, под которым выкладывали свои фото в купальниках. Позднее местные чиновники предложили Кувшинниковой разработать и преподавать правила безопасного ведения соцетей для педагогов в барнаульском институте повышения квалификации учителей.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.05.2019 14:24|

Учитель в школе, а после школы обычный человек и ничто человеческое ему (ей) не чуждо! Складывается впечатление, что просто кому-то заняться нечем, как только и без того непростую жизнь портить и усложнять, да наблюдать со стороны, выживут или нет! Как же это она посмела, без разрешения... Скоро и комментировать запретят, а потом и дышать! Печально.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!