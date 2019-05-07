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В стране и мире | В России захотели запретить пластиковую посуду

07.05.2019|11:02
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В России готовятся ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает РИА Новости.

По его словам, ведомство выступает за уменьшение ущерба природе из-за загрязнения. «Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использования пластика», — пояснил Кобылкин, добавив, что Россия идет к этому.

Крупные сети поддерживают инициативу об ограничении использовании пластика, подчеркнул он. Однако, для этого необходимо время, чтобы «осознать и принять».

В апреле сообщалось, что большинство россиян высказали готовность отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Около 71 процента опрошенных россиян признались, что готовы полностью отказаться от одноразовой пластиковой посуды даже в случае, если на нее не будет введен запрет.

В конце марта стало известно, что Европа полностью откажется от одноразовых пластиковых предметов с 2021 года. Также страны ЕС к 2029 году должны обеспечить 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок. К 2025 году пластиковые бутылки должны будут не менее чем на 25 процентов состоять из переработанного пластика.

Источник — lenta.ru
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