07.05.2019 | 11:00

У каждого двадцатого россиянина диагностирована астма, и с каждым годом число людей с этим заболеванием растет наравне с аллергией. Об этом ТАСС рассказала заведующая отделением бронхиальной астмы Института иммунологии ФМБА Оксана Курбачева.

«Распространенность ее [астмы] растет с каждым десятилетием многократно. Если перед вами сидит, например, 20 человек в аудитории — один из них обязательно с астмой», — сказала она.

В целом по миру заболеваемость астмой составляет семь процентов от всего взрослого населения и до 10 процентов — детского. По словам Курбачевой, за последние 40 лет удалось значительно снизить смертность от этой респираторной болезни, в первую очередь благодаря развитию фармакологии. «Сейчас смертность от астмы это нелеченные случаи или неправильно леченные случаи», — добавила медик.

Бронхиальная астма возникает из-за множества причин, но чаще всего она связана с аллергией — это верно в отношении 2/3 взрослых с этим заболеванием. Усугубить болезнь могут инфекция, ожирение, непереносимость аспирина и других препаратов.

В этом году Всемирный день борьбы с астмой, который приходится на первый вторник мая, отмечается седьмого числа.