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В стране и мире | Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

07.05.2019|10:59
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Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks. Об этом сообщает издание NY Post.

Отмечается, что представитель HBO попытался свести киноляп к шутке. «Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай», — обыграл ситуацию собеседник издания.

Исполнительный продюсер Берни Колфилд в понедельник в интервью радиостанции WNYC также прокомментировала скандальные кадры. «Как вы знаете, Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks», — иронизировала Колфилд.

По ее словам, такие «проколы» — редкость для проекта, завоевавшего статуэтку «Эмми» как лучший драматический сериал, так как реквизиторы и декораторы работают «на 1000 процентов». «Если это самое худшее, что они нашли в сериале, то мы явно в хорошей форме», — заключила продюсер.

6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks. Странный реквизит появился в четвертой серии восьмого сезона сериала. Стакан стоял на столе рядом с героиней Эмилии Кларк, которая исполнила роль Дейнерис Таргариен.

Источник — lenta.ru
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