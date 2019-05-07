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В стране и мире | Россиянам станет проще получить инвалидность

07.05.2019|15:46
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В России упростят процедуру освидетельствования инвалидности. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает REGNUM.

По его словам, после подписания соответствующего постановления сократятся сроки получения инвалидности.

Также начнется постепенный переход на электронную документацию, чтобы люди с ограниченными возможностями могли не «ходить по инстанциям» и «собирать какие-то дополнительные бумаги». Медведев отметил, что со временем оформить документы об инвалидности можно будет через портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Госдуме в первом чтении принят законопроект, разрешающий россиянам с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей, брать их под опеку и в патронатные семьи. Закон позволит отступить от нормы Семейного кодекса, который запрещает усыновление людям с заболеваниями, определенными в постановлении правительства. В частности, туда входят заболевания и травмы, приведшие к инвалидности первой группы, туберкулез, онкологические заболевания III и IV стадий, ВИЧ и гепатит С.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.05.2019 15:55|

penzainform.ru писал(a):

Медведев отметил, что со временем оформить документы об инвалидности можно будет через портал госуслуг.
Справки от врачей тоже по интернету можно будет получать?))

Гость|07.05.2019 16:30|

Маниловщина или очередная ложь. Болел, больничный "электронный". При выписке дали бумажное подтверждение. Вышел на работу сказал про "электронный" больничный. Получил ответ: пока не принесёшь бумажку - прогул без уважительной причины. Единственное преимущество - не указали куда засунуть.

Гость|07.05.2019 17:05|

Какой-то неоднозначный заголовок. Может было лучше написать не инвалидность, а статус инвалида?

Имя: Гость
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