07.05.2019 | 11:04

Прокуратура Октябрьского района Пензы потребовала от 20 городских школ изменить свои положения о школьной форме и запретить учащимся носить хиджабы и другую религиозную одежду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию на сайте надзорного ведомства, которую на данный момент удалили.

«Действующее федеральное законодательство закрепляет принцип светского образования, не предусматривает возможность граждан реализовывать свое право исповедовать религию и действовать сообразно своему вероисповеданию в государственных и муниципальных учреждениях, осуществляющих общеобразовательную деятельность», — говорилось в сообщении.

В результате прокурорской проверки 12 сотрудников школ привлекли к дисциплинарной ответственности.

В начале апреля в Казани полиция потребовала от школьных педагогов предоставить им информацию о носящих хиджабы ученицах и их семьях, которые «придерживаются строгих религиозных убеждений». Никаких запросов относительно представителей других религий в городские школы от МВД не поступало.