07.05.2019 | 11:07

Российский нападающий «Зенита» Александр Кокорин не сдержал слез, выступая перед судом с последним словом. Об этом сообщает Пятый канал.

В Пресненском суде Москвы прошло очередное слушание по делу в отношении Кокорина и другого футболиста Павла Мамаева. Во время выступления с последним словом форвард «Зенита» не сдержал эмоций. Спортсмен извинился перед жертвами побоев и обществом. «Тяжело говорить. Надеюсь, что то время, которое мы пробыли в СИЗО для нас стало уроком на всю жизнь. Было о чем подумать», — заявил футболист.

Приговор по делу против Кокорина и Мамаева будет оглашен 8 мая. Ранее 6 мая сообщалось, что обвинение затребовало реальные сроки для футболистов.

Игроки являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». Футболисты содержатся под стражей с октября 2018-го.

Кокорин и Мамаев стали участниками драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.