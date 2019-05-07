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В стране и мире | Кокорин выступил с последним словом со слезами

07.05.2019|11:07
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Российский нападающий «Зенита» Александр Кокорин не сдержал слез, выступая перед судом с последним словом. Об этом сообщает Пятый канал.

В Пресненском суде Москвы прошло очередное слушание по делу в отношении Кокорина и другого футболиста Павла Мамаева. Во время выступления с последним словом форвард «Зенита» не сдержал эмоций. Спортсмен извинился перед жертвами побоев и обществом. «Тяжело говорить. Надеюсь, что то время, которое мы пробыли в СИЗО для нас стало уроком на всю жизнь. Было о чем подумать», — заявил футболист.

Приговор по делу против Кокорина и Мамаева будет оглашен 8 мая. Ранее 6 мая сообщалось, что обвинение затребовало реальные сроки для футболистов.

Игроки являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». Футболисты содержатся под стражей с октября 2018-го.

Кокорин и Мамаев стали участниками драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.05.2019 11:12|

Петушня

Гость|07.05.2019 11:27|

penzainform.ru писал(a):

Российский нападающий «Зенита» Александр Кокорин не сдержал слез, выступая перед судом с последним словом.
Слёзы крокодила. Хулиганили во Франции. Решили, что можно безобразить и здесь. Он заслуживает 3 года колонии общего режима вместе с Мамаемым. Брат (он ранее сидел) заслуживает 2,5 года. Протасовецкий - 1,5 года.

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