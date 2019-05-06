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В стране и мире | Власти уточнили число погибших в авиакатастрофе SSJ-100 детей

06.05.2019|14:17
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При возгорании SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево погиб один ребенок. Всего на борту было трое детей. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает Telegram-канал 360tv.

По ее словам, всего за медицинской помощью обратились тринадцать человек, в числе которых — 16-летний подросток. Другой находившийся на борту ребенок (11-ти лет) не пострадал.

Ранее сообщалось, что среди погибших было обнаружено двое детей.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По последним данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

Источник — lenta.ru
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