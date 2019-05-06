Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|6 мая 2019|11:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
  72.31  |  $  64.63
 

В стране и мире | В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

06.05.2019|09:47
Печать

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. Об этом заявил заместитель главы Минтруда России Алексей Скляр, передают «Известия».

По его словам, выдача сертификатов в электронном виде начнется с 2020 года. Скляр отметил, что это позволит оформить право на маткапитал в течение недели — вдвое быстрее, чем сейчас.

Кроме того, цифровой оборот документов позволит получать выписку дистанционно и поможет сократить число мошенников.

Отмечается, что в первое время лучше оставить оба варианта — как бумажный, так и цифровой — поскольку не во всех регионах страны проведен интернет.

Ранее сообщалось, что программу выплаты материнского капитала россиянкам, у которых появились двое или более детей, планируется продлить с 2021 до 2024 года. Однако в Пенсионном фонде России, выступающем администратором программы, заявили о преждевременности подобных прогнозов.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!