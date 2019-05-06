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В стране и мире | В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе

06.05.2019|10:17
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В Березниках (Пермский край) на химическом предприятии «Азот» произошел взрыв. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода.

По данным источника, погибли три человека. «Полтора часа прошло с момента ЧП. Все подробности уточняются», — рассказал он.

Предположительно, причиной взрыва могло стать вскрытие болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака.

В МЧС подтвердили информацию о гибели трех человек в результате взрыва, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Представители экстренных служб уточнили, что на предприятии произошел хлопок после вскрытия емкости режущим инструментом.

Пресс-служба Минздрава региона также сообщила об одном пострадавшем, передает ТАСС. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести в одну из местных больниц.

Филиал «Азот» АО «ОХК "УРАЛХИМ"» производит аммиак, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли. Это единственное предприятие России, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит натрия, натриевую и калиевую селитры.

Источник — lenta.ru
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