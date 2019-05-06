06.05.2019 | 09:44

Установление личности большинства погибших в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево будет проводиться путем генетической экспертизы. Об этом сообщил источник в медицинских кругах, передает РИА Новости в понедельник, 6 мая.

По его словам, процедуру опознания будет проводить крайне сложно из-за того, что внутри лайнера произошел сильный пожар. «Скорее всего, будет больше генетическая экспертиза проводиться», — заключил собеседник агентства.

Ранее на сайте Шереметьево был опубликован список пассажиров, выживших в результате произошедшего. В него внесены 33 человека, пятеро из них госпитализированы в столичные клиники. Список может дополняться.

SSJ-100 загорелся при аварийной посадке вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

Согласно последним данным Следственного комитета России, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.