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В стране и мире | Стало известно о процедуре опознания погибших при возгорании SSJ-100

06.05.2019|09:44
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Установление личности большинства погибших в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево будет проводиться путем генетической экспертизы. Об этом сообщил источник в медицинских кругах, передает РИА Новости в понедельник, 6 мая.

По его словам, процедуру опознания будет проводить крайне сложно из-за того, что внутри лайнера произошел сильный пожар. «Скорее всего, будет больше генетическая экспертиза проводиться», — заключил собеседник агентства.

Ранее на сайте Шереметьево был опубликован список пассажиров, выживших в результате произошедшего. В него внесены 33 человека, пятеро из них госпитализированы в столичные клиники. Список может дополняться.

SSJ-100 загорелся при аварийной посадке вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

Согласно последним данным Следственного комитета России, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.05.2019 10:05|

ОГРОМНАЯ ТРАГЕДИЯ...

Гость|06.05.2019 10:07|

Вечером 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» потерпел крушение самолет SSJ-100 государственной авиакомпании «Аэрофлот». На борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Гость|06.05.2019 10:08|

В России люди гибнут сотнями тысяч миллионами...

Гость|06.05.2019 11:21|

Гость писал(a):

ОГРОМНАЯ ТРАГЕДИЯ...
Но вполне ожидаемая, так как Сухой Суперджет некачественный и ненадежный самолет со множеством недостатков.

Имя: Гость
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