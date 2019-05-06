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В стране и мире | Россиян позвали на субботник по сбору человеческих останков

06.05.2019|11:34
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В селе Крюково Пермского края появилось объявление, приглашающее местных жителей прийти на субботник по сбору человеческих останков у реки Кама. Фото листовки появилось на портале Pikabu.

В объявлении указано, что 6 мая состоится субботник на берегу реки. Жителям рекомендуют иметь при себе перчатки и мешки для сбора человеческих останков.

«Там до строительства дамбы было старое поселение, теперь оно под водой, оттуда периодически вымывает всякое», — написал автор поста.

«Кому труд, кому май, кому трупы собирай», — пошутили пользователи в комментариях к записи.

В правительстве региона данную информацию пока не комментировали.

В феврале два школьника в Уфе (Республика Башкортостан) надорвали спины, а трое заболели после того, как учительница физкультуры отправила их вместо урока убирать снег со школьной территории. По словам учащихся выпускного класса, заранее об уборке их не предупредили и многие были слишком легко одеты для физической работы на улице.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.05.2019 11:54|

Рабы Путиностана.

Имя: Гость
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