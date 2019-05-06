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В стране и мире | Мошенники в соцсетях попытались нажиться на погибших в Шереметьево

06.05.2019|15:23
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Мошенники в соцсетях призывают пользователей переводить им деньги, которые якобы пойдут на помощь пострадавшим в авиакатастрофе в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом предупреждают мурманские СМИ и несколько местных сообществ во «ВКонтакте».

Администрация одной из групп, посвященной сбору информации о происшествии, сделала публикацию о том, что мошенники оставляют комментарии под записями на стене сообщества и пишут личные сообщения его участникам.

«Обращаем внимание, что наши волонтеры никогда сами не пишут первыми в личные сообщения просьбы помочь деньгами, высылая реквизиты. Если вам якобы от нашего имени приходит такая информация — остерегайтесь, это мошенники!» — предупредили пользователей администраторы. К своему посту они прикрепили скриншот подобного комментария от женщины, оставившей реквизиты своей банковской карты и просившей людей сделать пожертвования в фонд «МиР».

В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать

Власти Мурманской области заявили, что официально никаких фондов помощи пострадавшим еще не создано и предостерегли жителей от перевода средств мошенникам, пишет «Вечерний Мурманск».

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета после того, как, по словам командира судна, в самолет ударила молния и возникли проблемы со связью. По последним данным, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

В настоящий момент Следственный комитет рассматривает версии о недостаточной квалификации пилотов или диспетчеров, неблагоприятных метеоусловиях или неисправности самолета, однако близкий к ходу расследования источник сообщил, что причиной возгорания стал попавший в левый бак лайнера посторонний предмет.

Источник — lenta.ru
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