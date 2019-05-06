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В стране и мире | Меган Маркл родила мальчика

06.05.2019|16:52
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У британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган родился первенец. Сообщение об этом появилось в Instagram-аккаунте пары.

Мальчик появился на свет 6 мая в 5:26 утра по местному времени. При рождении ребенок весил 3,3 килограмма.

Он будет носить титул графа Дамбартона и займет седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри. При рождении он не получит титул принца, если королева Елизавета II не решит пожаловать его.

Сами родители заявляли, что не хотели бы, чтобы ребенку дали какой-либо титул при рождении, так как мечтают обеспечить ему «нормальное детство».

Новорожденный имеет британское гражданство, но может претендовать и на американское, так как его мать — гражданка США.

Принц Гарри присутствовал при родах. Мать ребенка, Меган Маркл, чувствует себя хорошо.

Вероятно, паре будет помогать ухаживать за ребенком мать Меган — Дория Рэгланд. Она посещала курсы по уходу за младенцами в Лос-Анджелесе.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.05.2019 17:04|

"6 мая объявляется субботник по сбору человеческих останков на берегу Камы в Крюково-1. При себе иметь перчатки, мешки", - гласит объявление. Специалист администрации Еловского поселения Вера Головнина объяснила, что сбор костей проходит каждый год.

Гость|06.05.2019 17:53|

38 лет. и все успела.

Имя: Гость
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