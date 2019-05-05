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В стране и мире | В «Союзмультфильме» рассказали о судьбе хвоста Чебурашки

05.05.2019|11:42
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Стало известно, что по первоначальному замыслу у Чебурашки должен был быть хвост. Об этом в интервью РИА Новости рассказал шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

По его словам, облик героя мультфильма создавался «мучительно долго», постоянно менялись уши и глаза Чебурашки, а его длинный хвост убрали перед самым началом съемок, так как он мешал пластике.

Также Капков отметил большую роль в успехе Чебурашки голоса актрисы Клары Румяновой, озвучившей персонажа.

Чебурашку придумал в 1966 году писатель Эдуард Успенский, а его образ в мультфильме «Крокодил Гена» создал Леонид Шварцман три года спустя. Всего по мотивам книги Успенского было снято четыре фильма: «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идет в школу». Их режиссером выступил Роман Качанов.

Помимо «Крокодила Гены», в 2019 году 50-летний юбилей отмечают и другие культовые советские мультипликационные фильмы: «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Винни Пух» и «Умка».

18 августа 2018 года российский детский писатель Эдуард Успенский умер от рака в возрасте 80 лет в Москве. Его произведения были переведены более чем на 20 языков, а придуманный Успенским Чебурашка стал талисманом олимпийской сборной России.

Источник — lenta.ru
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