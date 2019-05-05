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В стране и мире | В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

05.05.2019|10:12
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В России 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно изменениям, мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона. Предполагается, что коммуникационной программой сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Чтобы удостоверить его личность, администрация мессенджера должна передать операторам мобильной связи информацию о клиенте.

Операторы обязаны ответить сотрудникам мессенджера за 20 минут. Если данные об абоненте совпадут с информацией в базе, личность пользователя будет считаться идентифицированной. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.

Все опрошенные агентством мобильные операторы из «Большой четверки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2) заявили, что готовы к выполнению новых требований.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, это решение обеспечит безопасность россиян, так как возможность анонимной коммуникации в мессенджерах «затрудняет деятельность правоохранительных органов».

Источник — lenta.ru
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Гость|05.05.2019 11:10|

Работать надо лучше правоохранительных органам, а не х.. пинать.

Гость|05.05.2019 11:20|

Теперь мы стали на шаг ближе к безопасности. Но все это полумеры! Стоит запретить использование смартфонов:(

Гость|05.05.2019 11:22|

Мoдepaтор! Хватит испытывать наше терпение - разреши уже нам писать матом в таких новостях!

Гость|05.05.2019 12:24|

Телеграмм вертел все их законы. Я верю что найдутся прекрасные головы -молодые свободные программисты и придумают как защитить свои конституционные права)). Интернет это территория людей а не всяких убогих личностей из 1937 года.

Гость|05.05.2019 12:31|

Сам в этих мессенджерах ни разу не был! Не привлекает совсем.Но вроде как там друг-друга и так находят по номеру телефона или я ошибаюсь? Опять же, есть Телеграмм, который практически переиграл все спецслужбы и законы РФ.Да даже что было заблокировано по решению судов, типа контента уже открыто работает. Вся блокировка иссякла! Я думаю это от того, что чиновники окружили себя ополизами, которые говорят то, что они хотят слышать и получать за это бабки. Реальных дел эти советчики не знают, поэтому все потуги правительства -пустой звук, лишь бы толпу побудоражить...

Гость|05.05.2019 13:16|

В интырнет только по талонам! Смартыфонии эти запретить, у Путина смартыфона нету и пущай ни у кого не будеть! К кажному интырнетчику приставить куратора из ФСБ, нечего всякую отсебятину песать! А лудше интырнет холопам вообще отрубить, оно пущай только для господ будеть.

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